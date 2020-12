Klip týdne: Nebuďte lidskými roboty, varují Blitz Union

Video of BLITZ UNION - Human Robot (Official Video)

Skladba je připomínkou stereotypního života. „Každý den začíná stejně – vzbudíte se, jdete do práce, kterou nenávidíte, ztahaní se vrátíte a jdete spát – dalším dnem se cyklus opakuje,“ říká frontman kapely Mark Blitz.

„Oblbnutí stereotypy, vyždímaní až do morku kostí denní rutinou jsme zapomněli, co je to radost, a jsme příliš unavení, než abychom žili. Emoce se vytrácejí, prázdnota narůstá. Že je vám to povědomé? Dejte si tedy pozor, aby se z vás nestal nástroj, který pouze slouží, ale nežije – human robot,“ doplňuje k singlu frontman.

Stejně jako předchozí singl Money-Crazy World je i Human Robot podpořen animovaným videem. To vzniklo ve vizuálním studiu Sketchnuto ilustrátora Martina Šťastného.

„Tahle skladba, to jsou pro mě doslova žně! Vzali jsme to hezky odspoda… to hned uslyšíte! Moc si tenhle kousek užívám,“ doplňuje se smíchem baskytarista Schtorm.