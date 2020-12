Historička, která sesbírala básně Jiřího Ortena. Křížková zastupovala Chartu 77 necelý rok

Literární historička Marie Rút Křížková se zásadní měrou zasloužila o vydání díla básníka Jiřího Ortena. Žena, jež se mimo jiné věnovala literární tvorbě v terezínském ghettu, za minulého režimu rovněž působila jako mluvčí Charty 77, a to od února 1983 do ledna 1984. Literární historička zemřela v pátek ve věku 84 let, smrt potvrdila její dcera Dagmar Křížková.