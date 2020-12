Reportéři ČT: Není krádež jako krádež. Rodina čekala téměř 30 let na vrácení obrazu od Toyen

Schůzky v domě Filípkových policie monitorovala skrytými kamerami a mikrofony. Paní Filípkové nabídli obchodníci necelé dva miliony za to, že se práva k obrazu vzdá, za tři miliony chtěli malbu koupit. Následně plánovali dát dílo do aukce, slibovali si, že jim prodej vynese až dvanáct milionů korun.



„Nejsem policista, abych šel někoho udávat, to není moje práce. Konzultoval jsem to s advokáty a ti mi řekli, že pán, který mě oslovil, koupil obraz v dobré víře, vydržel ho, takže je právoplatným vlastníkem. Tak co jsem měl dělat?“ zdůvodňuje Patrik Šimon, proč se neobrátil na policii, když zjistil, že obraz od Toyen je kradený.



Problematické vydržení



Policie nakonec obraz našla, Filípkovým ale vydán nebyl. Následovala soudní anabáze. Za pokus o legalizaci kradené malby stanuli před soudem tři muži: nový majitel obrazu Josef Běhunčík, sběratel Patrik Šimon a restaurátor Pavel Filip.



Nejprve se soudy přiklonily na stranu překupníků obrazu. Obraz měl být podle původního verdiktu vydržen v dobré víře. Nový majitel prý nemusel vědět, že kupuje kradené dílo, a měl ho u sebe déle než deset let. Proto mu obraz údajně patřil.



„To je obrovský problém, na který narážejí i jiné státy, že se takhle velmi snadno na základě využití institutu vydržení obchoduje s kradenými uměleckými předměty,“ obává se právní zástupkyně rodiny Filípkových Hana Marvanová.

„V žádném případě klient nikdy neměl pochybnosti o oprávněnosti svého nároku a nedomnívá se, že by se dopustil jakéhokoliv pochybení,“ uvádí ale právní zástupce Josefa Běhunčíka Jiří Peške.