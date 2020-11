Brno snižuje výdaje na kulturu. V Národním divadle proto po třiceti letech skončil i dirigent Kyzlink

Výpověď dostal třeba dirigent Jaroslav Kyzlink. S Národním divadlem Brno je přitom spjatý skoro třicet let. „O to víc mě mrzí, že by spolupráce se souborem měla být takto náhle přerušena. V minulosti, když jsem byl u podobných kroků, třeba před deseti lety v době ekonomické krize, jakékoli snižování počtu uměleckých pracovníků se vždy ukáže jako cesta do pekla,“ uvedl dirigent.

Podle Glasera je opatření přechodné. „Pevně věřím, že poté, co se zvedneme ze země a vrátí se diváci, podaří se nám navýšit tržby, rozjede se ekonomika a město vrátí příspěvek na původní výši, tak se budeme chtít vracet zpátky na množství úvazků,“ řekl ředitel divadla.

Snižování příspěvku ovlivní i jarní festivaly

Šetřit musí v příštím roce i další brněnské kulturní organizace. Městské divadlo Brno dostane na provoz zřejmě o šest milionů méně, čtyři miliony má ušetřit brněnská filharmonie a 600 tisíc Centrum experimentálního divadla, kam spadají Husa na provázku a HaDivadlo.

„Snažíme se úsporu najít především na akcích, které považujeme z hlediska pandemie za rizikové na organizaci. Buď budou v úspornějším režimu, nebo budou odloženy o rok,“ popsal radní pro kulturu Marek Fišer (Piráti). Škrty se tak dotknou především jarních festivalů. O tom jak moc, budou jednat zastupitelé v prosinci, až budou schvalovat rozpočet na příští rok.