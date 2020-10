Album Folk Swings nabízí swingové předělávky Navarové, Nedvěda či Pokáče

Inspirací pro zakladatele B-Side Bandu a producenta desky Josefa Buchtu bylo album Rock Swings z roku 2005. Paul Anka se na něm pustil po svém do coverů rockových a popových hitů. Projekt nosil Buchta v hlavě více než deset let, paradoxně k jeho uskutečnění dopomohla koronavirová pandemie. Kvůli rušení kulturních akcí bylo snazší dostat do studia interprety, jejichž společné nahrávaní by se jinak domlouvalo obtížně.

„Udělali jsme si s kapelou sedánek, kde jsme poslouchali muziku, bavili se, kdo má k čemu jaký vztah, a z toho nám vycházela jména,“ prozradil Buchta, jak repertoár na desku vybírali. Omezeni byli navíc stopáží, kterou by nahrávka ještě snesla. „Zadáním také bylo, že nechceme dělat úplně ty nejznámější hity, ale spíše věci, které budou ve swingu dobře znít,“ dodává.

Druhý pokus pro Ewu Farnou

Novinku předznamenala předělávka skladby Kočky. Původní interpretaci Zuzany Navarové a skupiny Nerez nahradila verze v podání Ewy Farné a Vojtěcha Dyka. Dyk na albu zároveň přezpíval i Krylovo vyznání Děkuji a Farna se vrátila ke svému někdejšímu hitu Měls mě vůbec rád.

„Zvažovali jsme, jakou moji písničku tam dát, a byly návrhy i na současnější, třeba Na ostří nože, ale nakonec jsem se chtěla podívat úplně na začátek kariéry, na písničku, kterou možná mnozí nebrali vážně od holčičky s rovnátky, pojmout ji vážně a ukázat, že je hudebně dobrá, jinak by swingovou verzi asi nezvládla,“ podotýká zpěvačka. Jako druhý singl se chystá nově zaranžovaná hříčka Co z tebe bude od Pokáče.

Nemůžeme se trefit do vkusu všech

Tvůrci počítají s tím, že lidé mohou být při poslechu zaskočeni, když píseň, kterou dobře znají, zní jinak. „Nemůžeme se vždycky trefit do vkusu každému,“ je smířen Buchta. „Kdyby se to hrálo stejně, nemohlo by se to vůbec dít, protože by to nemělo smysl. Mě baví pouštět si každou další písničku, kterou vlastně znám, s očekáváním, čím mě překvapí,“ poznamenává Farna.