Klip týdne: Architects hlásí definitivní vyrovnání se s minulostí a ohlašují nové album

Od doby, kdy jsme naposledy slyšeli novou hudbu od Architektů, uběhly už skoro dva roky. Teď jsou zpátky se svým novým hitem Animals. Singl by měl být první vlaštovkou z jejich chystaného alba s názvem For Those That Wish to Exist.

V rozhovoru s časopisem Kerrang! koncem loňského roku vokalista Sam Carter hovořil o tom, že ho povzbuzuje „jednoznačný posun v postojích“, který pozoruje od mladší generace, a prohlásil, že může „doufat v budoucnost“.

„Dívám se na Gretu Thunbergovou, která je tak skvělá a udělala toho tolik. Inspirovala tolik lidí, aby se postavili a změnili svůj život,“ řekl v rozhovoru. „Vidím tolik značek a firem, které se nyní posouvají více k etickému směru… A dobře, v tomhle můžete být klidně cyničtí a předpokládat, že to je jen jejich způsob, jak vydělat peníze. Ale musíte brát i malá vítězství tam, kde jsou, a snažit se na nich stavět.“

Architekti se byli v minulosti nuceni vyrovnat s tragickým odchodem svého zakládajícího člena, kytaristy Toma Searlea, který v dubnu 2016 podlehl rakovině. Vyrovnat se se ztrátou jim pomohlo právě i poslední album Holy Hell, jež vydali v roce 2018.

Nyní je kapela po téměř dvou letech zpět se svým překvapivým novým singlem, který zdůrazňuje existenční krize, s nimiž se v životě potýkáme. Autorem vizuálu, jež ukazuje jejich růst a tvůrčí vývoj, je bubeník Dan Searle.

„Po dlouhé době jsem od svých emocí utekl se vším, co se stalo,“ řekl nedávno v rozhovoru pro Loudwire vokalista Sam Carter o tom, že kapela navštěvuje smuteční poradnu. „Mluvit s někým je tak zdravé, tak dobré. Upřímně si myslím, že by to měl dělat každý. Žijeme v za*raně šíleným světě, že jo? Máte pocit, že se zblázníte, než se něco takového stane…“