Byl nalezen koncept nikdy nevydané knihy Václava Havla. V textech reflektuje první věznění

Havel v dosud neuveřejněných textech píše, že se tehdy doslova zapletl s ďáblem. Krátce po propuštění popisuje vězení a manipulace vyšetřovatelů. Především však bojuje s pocitem, že za svobodu zaplatil vysokou cenu.

Text se dochoval v pozůstalosti přítele Zdeňka Urbánka. Jeho vnuk David Dušek říká, že to na něj udělalo „hrozný dojem, ten člověk byl úplně na dně, on byl totálně frustrován. On v tomhle textu popisuje, že to všechno ztratilo smysl, včetně myšlenek nejčernějších“.

O svojí slabosti píše Havel otevřeně. Chápe, že s totalitou neuhraje kompromis, ale musí se jí postavit čelem. „On v tento moment sestoupil na totální dno a pochopil, že už se nemůže zaprodat,“ říká David Dušek.