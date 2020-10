Festival Tabook se o samotě zaobírá literaturou, Týden čtení dětem si přizval Krajča nebo Kozuba

Týden čtení dětem zahrnuje desítky akcí, na nichž se bude nejen číst, ale také třeba vyprávět. „Odhadujeme, že by to mohlo být dvě stě tři sta institucí, ale to jsou jen ty, co se zapojí oficiálně,“ upřesňuje Eva Katrušáková, ředitelka projektu Celé Česko čte dětem, který za Týdnem čtení dětem stojí.

Čtenářský zájem u dětí od začátku poporují i známé osobnosti. Knižní poselství letos některé předávaly i novou písní s názvem Budu jejich ochráncem. Písničku o popletených pohádkách nazpívali Mirai Navrátil, David Stypka, Richard Krajčo, Štěpán Kozub nebo Hana Fialová a také karvinský dětský pěvecký sbor Permoník.

Na zahájení v Českém Těšíně pak četl například herec Lukáš Hejlík nebo youtuber Karel „Kovy“ Kovář. „Mám malého synovce, občas čteme, a je to super. Člověk to najednou vidí z jiného úhlu, než když byl malý, a také vidí, jak důležité je se dětem věnovat,“ domnívá se Kovy.