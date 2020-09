Zničená katedrála Notre-Dame si připomíná své dřívější zachránce

V polovině devatenáctého století stála gotická katedrála Notre-Dame na východní polovině pařížského ostrova Île de la Cité pět set let. Nebylo ale tak zcela jisté, že další století i stát bude. Na nedobrém stavu historického svatostánku se podepsali vandalové i nedostatečná údržba, jednu dobu se dokonce mluvilo o demolici.

V roce 1831 vydal Victor Hugo román Chrám Matky Boží v Paříži, kde katedrála nebyla jen kulisou, ale přímo jedním z „hrdinů“ příběhu zasazeného do středověku. Obrovská popularita románu o tragické lásce hrbatého zvoníka pomohla stavbu zachránit. Hlavním architektem restaurátorských prací se stal Eugene Viollet-Le-Duc. Při opravách se mimo jiné inspiroval popisy v Hugově knize.

Jednu rekonstrukci katedrála vystavuje, druhá ji čeká

Tehdejší restaurátorské snahy dnes dokumentují Le-Ducovy odvážné architektonické návrhy i dobové snímky. Výstava zlom v historii Nore-Dame dokládá reprodukcemi a digitalizovanými záběry. Návštěvníci si tak mohou porovnat podobu katedrály v různých časových obdobích. Součástí prezentace jsou i 3D modely.

Nejen Francouzi jsou ale zvědaví, jak bude chrám Matky Boží vypadat po další velké rekonstrukci, která zahladí stopy po loňském devastujícím požáru. Slavná stavba by se navzdory všem debatám a různým projektům měla co nejvěrněji vrátit k původní podobě. Prezident Emmanuel Macron by si přál, aby katedrála Notre-Dame stála v celé své kráse do začátku letních olympijských her, které bude Paříž hostit v roce 2024.