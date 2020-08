Pozor na manipulátory ve funkci, varuje režisér Marhoul. A chystá se na film o McCarthym

Důvodem, proč se američtí producenti rozhodli nabídnout filmový příběh republikánského senátora McCarthyho zrovna jemu, mohla být podle Marhoula jeho vlastní zkušenost s životem v nesvobodě.

„Dvacet devět let jsem strávil na opačné straně barikády, ale v principu v tom samém režimu,“ vysvětluje. „Protože doba mccarthismu v padesátých letech byla doba zastrašování, manipulace, až pomalu hysterie. Akorát že u nás ta hysterie byla antiamerická, zatímco v Americe byla antikomunistická. Ale v principu jde o to samé.“

Trump je jeden z nejhorších amerických prezidentů

Točit by se mělo začít, pokud pandemie covidu-19 dovolí, příští rok. Kvůli přípravě filmu z amerického politického prostředí sleduje Marhoul i současné politické dění ve Spojených státech. Donalda Trumpa považuje za jednoho z nejhorších prezidentů, jakého tato země kdy měla.

„Je to demagog, manipulátor, opravdu přemrštěný nacionalista, a když tenkrát navrhoval, aby si lidé píchali dezinfekci přímo do žil, myslím, že Robert De Niro o něm řekl, že je idiot, a kdyby na to vypsal petici, tak bych ji určitě podepsal,“ prohlašuje Marhoul. Dodává, že neodsuzuje Trumpa jako člověka, ale udivuje ho, jaké lži a podvody jsou na politické scéně možné.

Nevyřízené účty v Evropě srovná Evropská unie

Pro příklady zneužití moci režisér nemusí chodit daleko. Například v Bělorusku jsou na denním pořádku protesty proti autoritářskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi. „Pokud se na vrcholná politická místa dopracují manipulátoři a takzvaní vlastenci, vlastně jenom národovečtí fašisté, tak je nutné zbystřit,“ varuje Marhoul.

Dvojnásob to podle něho platí právě na evropském kontinentu, kde má spousta národů „nevyřízené účty“ z minulosti. Jako záruku míru v Evropě vnímá, navzdory všem chybám, Evropskou unii.