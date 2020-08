Filmová upoutávka týdne: Kenneth Branagh jako Hercule Poirot řeší Smrt na Nilu

Video of Smrt na Nilu (2020) HD oficiální teaser trailer | CZ titulky

Původní román vyšel poprvé v roce 1937. Agatha Christie v něm přivedla zpět belgického detektiva Hercula Poirota. Ten se na stránkách knihy vydává do Egypta, aby prožil nerušenou dovolenou na luxusní lodi Karnak. Jedna z prominentních osob, která se s ním po Nilu plaví, je však zastřelena. Kandidátů na pachatele je hned několik. Aby jej odhalil, Poirot musí rozkrýt komplikované vztahy mezi jednotlivými pasažéry.

Přestože se děj odehrává do velké míry pouze na palubě lodi, upoutávka svědčí o velkorysých finančních prostředcích, které byly tvůrcům na natáčení svěřeny. Film očividně oživí opulentní večírky a dostane diváky i do bezprostřední blízkosti starobylých pyramid a soch faraonů. Publikum do kin rovněž láká Poirotův vážný monolog, na jehož konci zmiňuje, že žádný zločin nepoznamenal jeho duši jako tento.

Ansámbl na vraždu

Obdobně jako jiné příběhy Hercula Poirota, i Smrt na Nilu byla v minulosti adaptována do filmové podoby vícekrít. Velký úspěch měla v roce 1978 verze s Peterem Ustinovem v hlavní roli. David Suchet, jenž se v úloze Poirota pravidelně objevoval na televizních obrazovkách, řešil egyptský zločin ve filmu z roku 2004.

Stejně jako snímek z konce sedmdesátých let, i nová adaptace je obsazena mnoha známými tvářemi. V ansámblu figuruje například Gal Gadotová, známá coby superhrindka Wonder Woman (2017). Jejího manžela ztvárnil Armie Hammer – americký herec oceňovaný za své role ve filmech Sociální síť (2010) nebo Dej mi své jméno (2017). Vedlejší postavy zosobní například na čtyři Oscary nominovaná Annette Beningová či zpěvák a herec Russell Brand.

Kariéra Kennetha Branagha sahá až do osmdesátých let, kdy se stal známým coby herec a režisér her Williama Shakespearea. Za svůj filmový režijní debut Jindřich V. (1989) obdržel nominace na Oscara v kategoriích nejlepší režisér i nejlepší herec v hlavní roli. Od té doby natočil více než dvacet titulů, mezi kterými je i komiksový hit Thor (2011). Prozatím hrál v sedmdesáti filmových a televizních dílech.

Česká premiéra Smrti na Nilu je naplánovaná na 22. říjen 2020.