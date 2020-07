Folklor z izolace. Taylor Swift překvapila novým albem

„Většina toho, co jsem plánovala na léto, se nekoná. Ale stalo se něco, co jsem neplánovala. Vzniklo mé osmé studiové album, Folklore. Překvapení. Dnes o půlnoci vydám zcela nové album písniček, do nichž jsem vložila všechny své nápady, sny, obavy a úvahy. Napsala a natočila jsem toto album v izolaci,“ upozornila zpěvačka dopředu na sociálních sítích.

Folklore vychází rok po desce Lover. Swift napsala nebo se podílela na tvorbě všech písní, přičemž při jedenácti z nich spolupracovala se zakladatelem skupiny Bon Iver Justinem Vernonem. Na novince s celkem šestnácti skladbami se představí také multiinstrumentalista Aaron Dessner a Jack Antonoff z kapel Steel Train a Fun.

K singlu Cardigan také Swift rovnou vydala klip. Natočený za přísných opatření s ohledem na zdraví zpěvačky i štábu, ujistila.