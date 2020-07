„Lidi tady málo hulej’.“ Do kin se (proto) vrací Samotáři

Komedie Samotáři patří k těm filmům, z nichž lidé i po letech citují a které nesou výpověď pro jednu generaci. O to spíše je režisér filmu David Ondříček zvědavý, jak na Samotáře zareagují současní dvacátníci. Od 2. července se totiž vracejí do kin, a to v digitálně restaurované verzi.