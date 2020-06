Vteřina dějepisu: Kdybyste 12. června 1771 našli poklad, šli byste do hospody, nebo do muzea?

Prostý Podmoklan Janota znal dobře dřinu, zlato ale tak nanejvýš z vyprávění. Nelze se tedy divit, že vzácné mince považoval za mosazné knoflíky a vůbec ho nenapadlo, že 12. června 1771, který mohl být stejně bezvýznamným dnem jako všechny před ním i po něm, narazil na poklad neskutečné hodnoty.

Zbystřil ale židovský podomní obchodník, když viděl, s čím si nádeníkovy ukoptěné děti hrají. „Knoflíky“ od nich koupil po krejcaru za kus – a netrvalo dlouho a Podmokly se neslo, že u potoka se v bahně válí zlato. Každý si nabral, co urval, a z keltských zásob pro strýčka Příhodu se platilo ve mlýně za mouku nebo v hospodě za pivo. Zázrak o to větší, že zemí se plížil hladomor poté, co zimy a povodně zničily úrodu.

Ovšem byl tu jeden háček. Půda, v níž se mince našly, stejně jako nevolníci, kteří tu půdu obdělávali, patřili knížeti Karlu Egonovi I. z Fürstenbergu. Od roku 1771 nejvyššímu purkrabímu Českého království.

Majitel panství si poklad začal tedy poměrně nevybíravě nárokovat. Knížecí pochopové mince vybírali po dobrém i po zlém, koho nepřesvědčil ani karabáč, tomu měla domluvit hladomorna na Křivoklátě. Navíc se na místě nálezu podařilo vykopat ještě bronzový kotel se zbytkem mamonu. Nejodvážnější odhady mluví o téměř padesáti kilech ryzího zlata v pěti až sedmi tisících kusů mincí.

Dnes by měly nevyčíslitelnou hodnotu. A není pravděpodobné, že v době, kdy kotel pěněz kdosi zakopával, by byly majetkem jednoho člověka. Spíše tak Keltové ukryli svůj státní poklad před nenechavými prsty nepřátel, k vyzvednutí nashromážděného bohatství se už ale nedostali.

A do jakého muzea se na podmokelský poklad můžete zajít podívat? Do žádného. Kníže totiž většinu nechal roztavit a ze získaného zlata vyrazil nová platidla, přičemž na část dukátů nechal zvěčnit své poprsí a erb. V hradních sbírkách Křivoklátu je jako smutný přeživší uchován aspoň okraj kotle s držadlem ozdobeným kachní hlavou a také pár keltských „drobných“. Mincí, co by na prstech dvou rukou spočítal, by se podařilo najít i v Národním muzeu v Praze.