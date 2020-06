V době, kdy Rott psal městu, už mělo první metro na světě v tehdy dvoumilionovém Londýně za sebou pětatřicet let existence. V kontinentální Evropě začal první podzemní vlak vozit cestující v roce 1869 v Aténách. Podzemní dráha už od roku 1896 jezdila také v Budapešti.

Průkopník pražské podzemní dráhy slovutné městské radě navrhoval konkrétní plán, jak vytvořit dle jeho slov nové praktické spojení mezi Karlínem a Podskalím.

„První a nejpřínosnější trať by byla Karlín – Petrská čtvrť – František – Most císaře Františka Josefa I. – Rudolfinum – Křižovnický pivovar, kde by se spojila s tratí z Malé Strany na Vinohrady a později obloukem sjela do Poštovské ulice, přechodem do ulice divadelní, okolo divadla a sv. Vojtěcha do Podskalí,“ maloval si Rott v písemném návrhu. Dodává, že „část této dráhy byla by podzemní.“

Technické řešení a jiné zádrhele neprobírá, radí ale využít asanace, která měnila na přelomu devatenáctého a dvacátého století podobu města k nepoznání. V tom všem boření a stavění by se nějaké to další kopnutí už ztratilo.

Radní ale nápad zamítli, Praha se prý bez podobného dopravního spojení obejde. První metro tak pod pražským povrchem vyjelo až dávno poté, kdy byl pod zemí pochován i Rott – 9. května 1974 z Florence (tehdy stanice Sokolovská) na Kačerov.