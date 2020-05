Sousoší v chrámu svatého Víta se dostalo před soud. Kvůli autorským právům

Jeden z českých patronů je úzce spjat s pražskou arcidiecézí, tedy stolcem svatého Vojtěcha. Sousoší zpodobňuje Vojtěcha obklopeného dalšími dvěma světci: jeho nevlastním bratrem Radimem a rádcem Radlou.

S návrhem na umělecké dílo pro katedrálu, která je mimo jiné zasvěcena i svatému Vojtěchovi, uspěla v soutěži z roku 1936 akademická sochařka Karla Vobišová Žáková. Soutěž vypsala Jednota pro dostavbu hlavního chrámu svatého Víta a socha se začala připravovat v době, kdy funkci zastával kardinál Beran.

Po druhé světové válce byl do chrámu umístěn sádrový model, ale vzápětí – poté, co komunistický režim kardinála Berana internoval – byl odstraněn. Rodině sochařky se ho podařilo uschovat. Dokončení sousoší inicioval až kardinál Dominik Duka v roce 2010, kdy ho navštívil syn sochařky Karel Václav Žák a seznámil ho s návrhem sousoší. Instalováno do katedrály bylo před dvěma lety, u příležitosti převozu Beranových ostatků z Vatikánu do Prahy.