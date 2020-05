V chrámu sv. Víta příchozí vítá sv. Vojtěch. Plní tak přání kardinála Berana

Do katedrály svatého Víta přibylo nové sousoší, které zpodobňuje svatého Vojtěcha, Radima a Radlu. Socha českého patrona, obklopeného dalšími světci, má úzkou spojitost s kardinálem Josefem Beranem. Odhalena bude ve čtvrtek odpoledne, o den později budou Beranovy ostatky po pěti desítkách let převezeny z Vatikánu do Prahy.