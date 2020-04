Filmový festival ve Varech zůstane letos „v karanténě“. Uskuteční se až příští rok

Při dodržení potřebných nařízení nejsou pořadatelé podle svých slov s to, uspořádat přehlídku v „podobě a kvalitě, na jaké jsou naši diváci, hosté i partneři zvyklí“. Za reálný – vzhledem k neustálým změnám podmínek – nepovažují ani náhradní termín ještě v letošním roce.

„Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je jednou z nejvýznamnějších kulturních událostí u nás a jako organizátoři jsme nakonec dospěli k názoru, že hledání redukovaných nebo alternativních variant by šlo proti jeho hlavnímu smyslu, a tím je vzájemné setkávání diváků, filmových tvůrců, lidí z různých oblastí života a jejich kolektivní vnímaní filmových děl. Věřím, že síla společného prožitku při projekcích v sálech a jeho sdílení jsou nenahraditelné,“ uvádí prezident festivalu Jiří Bartoška.

On-line pro profesionály, ozvěny v kinech pro diváky

Festival nechce prý diváky zcela ochudit o zajímavé tituly, které programové oddělení zhlédlo během příprav 55. ročníku. Představit by je chtěli ve speciální verzi tradičních „ozvěn“ Vary ve vašem kině od 3. do 11. července. Biografy už by měly být otevřeny, plán vlády zatím počítá s tím, že postupné uvolňování přivede publikum do kin od 8. června.

V původním termínu letošního ročníku, konkrétně od 6. do 8. července, se bude konat alespoň velká část soutěže pro filmové profesionály KVIFF Eastern Promises. Filmové projekty v různých fázích vývoje přiblíží nákupčím, jiným festivalům a distributorům ovšem jen ve virtuálním prostředí.

Karlovarský festival se rovněž zapojí na přelomu května a června do mezinárodního projektu We Are One: A Global Film Festival. Jeho program bude sestaven z nabídek více než dvaceti přehlídek, do jejichž plánů zasáhla koronavirová krize. Mimo jiné se do něj zapojily i Cannes či Benátky.