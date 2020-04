Není třeba si něco namlouvat. Nejlepší audioknihou je Dědina, cenu má i prvotina Jakuba Szántó

Mezi žánry vedly opět detektivky a thrillery (25 %), následované obecnou beletrií (17 %) a tituly pro děti a mládež (17 %). V roce 2019 stále převažovala četba nad dramatizací (94 % vs. 6 %).

Zájem Čechů o audioknihy už několik let roste, což platilo i v roce 2019. Prodalo se přes 300 000 fyzických nosičů audioknih a mluveného slova . Ještě vyšší byl, poprvé v historii, prodej digitální, který převýšil fyzické nosiče téměř o 9 %.

Mimo kategorie byla oceněna audiokniha Za oponou války. Postřehy Jakuba Szántó z jeho práce a života na Blízkém východě do mluvené podoby převedl David Matásek.

Román Dědina nahlíží do talíře obyvatel vesnice kdesi na Vysočině. Petra Dvořáková příběh napsala v nářečí. Osmihodinovou adaptaci v režii Jitky Škápíkové namluvili Pavla Tomicová, Dita Kaplanová, Jiří Vyorálek, Jaromír Dulava, Johanna Tesařová, Robert Hájek a Ivana Uhlířová.

„K ocenění nás vedlo atraktivní téma i forma zpracování, bezprostřední interpretace s apelativním tónem, schopnost bezezbytku udržet posluchačovu pozornost a dramaturgicky adekvátní zacházení s hudebními předěly,“ vysvětlili porotci.

Oceněný Jiří Dvořák: Audioknihy jsou krásné, ale náročné

Zvláštní cena za mimořádný přínos v oblasti mluveného slova patří Jiřímu Dvořákovi. Jeho nezaměnitelný hlas je slyšet například v audioverzích Zaklínače, Krysaře nebo v krimi trilogii z ostrova Lewis. Řada audioknih, na nichž účinkoval, byla oceněna Audioknihou roku, naposledy loni Jedlová samota a Opuštěná společnost.

„Práce na audioknihách pro mě znamenala objevení nové disciplíny,“ říká Dvořák. „Krásné, ale náročné. V některých případech máte vytvořit i více postav, musíte je odlišit hlasově, intonačně, rytmicky, a to je vyčerpávající. Ve filmu nebo v televizi vydržíte natáčet dvanáct i třináct hodin, ale číst dvanáct hodin audioknihu nelze, to by zvládnul leda robot.“