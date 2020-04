ČT ví, jak na dlouhou chvíli: ostříhat keř či ovci, uvařit vichyssoise a pařit AZ-kvíz

Peče celá země. V televizi peče dvanáct soutěžících, ale doma si pekařské a cukrářské recepty může s nimi vyzkoušet každý. Přijít soutěži na chuť máte v iVysílání čas jen do 13. dubna.

Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli. Dovednosti předků se můžou hodit i v přetechnizovaném jednadvacátém století. Zkuste se zakousnout do doma upečeného chleba nebo se naučte prastaré metody, jak využít sílu potoka či správně pokácet strom.