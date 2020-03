Taková normální rodinka i Zkáza Dejvického divadla. Zabavte se komediálními seriály

Taková normální rodinka (1971). „Cyankáli? Arsen!“ Komedie z pera Fan Vavřincové měla mít původně jeden díl, avšak nadšené reakce publika autorku přiměly k tomu, aby napsala sitcom. Kdo by nechtěl mít babičku, která se v zájmu co nejlepší zápletky své detektivky pokouší vyvraždit celou rodinu, nebo maminku zpívající u vaření operní árie?

Bakaláři (1971–1986). „To bych neřekla ani panu faráři…,“ začínal prý jeden z diváckých dopisů, který dorazil do Československé televize s námětem pro cyklus filmových povídek. Původně byly zamýšlené jako součást televizní loterie. Historky ze života do scénáře přepisoval Jaroslav Dietl a v režii Jaroslava Dudka si v nich zahrály mnohé tehdejší herecké hvězdy.

Kosmo (2016). „Pomoc! Polak w niebezpieczeństwie!“ Pětidílná satirická komedie Tomáše Baldýnského s nemilosrdnou nadsázkou popisuje fiktivní český let na Měsíc. Nekompetentní kosmonauti trénují na řetízkovém kolotoči, český drůbežář prosazuje do rakety slepici a ministr školství má naštěstí svého „karťáka“.

Trpaslík (2017). Pozor na to, co si přejete, třeba se vám to splní. Ne tak docela obyčejný sádrový trpaslík zamíchá životem naprosto obyčejné rodiny z Nymburka. Autorská dvojice Jan Prušinovský a Petr Kolečko obsadila do svého sitcomu Michala Suchánka, Mariku Procházkovou, Martina Hoffmana a hlavně absurdní humor.