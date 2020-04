Z iVysílání: Dokumentární cykly a seriály pohlíží na lidi, krajinu, divy i záhady

Sestřičky. Během jednoho roku tvůrci sledovali práci několika zdravotních sester v nejrůznějších prostředích – sloužících v domácnostech, nemocnicích, na odborných pracovištích i na zahraniční misi.

Uzamčený svět . Dokumentární seriál nahlíží do běžného života zaměstnanců věznice a zároveň na příbězích tří postav v různých fázích výkonu trestu přibližuje současný systém nápravné péče.

Ptáčata. Po dobu deseti let se štáb vracel za dětmi z takzvaného brněnského Bronxu, které na začátku svedla do jedné třídy náhoda. Rodiče jiných žáčků totiž nechtěli, aby jejich potomci zasedli do společných lavic s Romy. Jak obstála ptáčata v této „třídní společnosti“?