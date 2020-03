Recenze: Splněné přání Allena Ginsberga

Ve většině písní slyšíme pouze Taylora a jeho kytary. Pokud se nechá doprovázet rockovou basou, klavírem a bicími, vždy je tak činěno velice uměřeně, chce se říct, až akusticky – Blakeovým silně lyrickým písním by ostatně nějaký hřmot jen uškodil. Byť nejsou vždy příliš idylické, ostatně název Zpěvy zkušenosti mluví sám za sebe.

Jak se tedy Taylor postavil ke Ginsbergovu přání? Zhudebnil další dvě básně (třetí už před lety zhudebnil též básník, ale i člen kapely The Fugs Tuli Kupferberg), a jak již bylo řečeno, vše komponoval i nahrával s osobitostí a pietou.

Steven Taylor hrál nejen na kytaru v punkových False Prophets, ale také přes dvacet let doprovázel Ginsberga při jeho čteních i při koncertním provozování právě Blakeových básní. Aby toho nebylo málo, jak vzpomíná v bookletu, když ležel počátkem dubna 1997 Ginsberg na smrtelném loži, „zavolal mi a jeho poslední pokyn byl ‚dokonči Blakea‘. Myslel tím, abych zhudebnil ty básně, které chyběly, a vše pak nahrál. Ani po dvaadvaceti letech projekt sice není kompletní, ale abych ocitoval Thomase de Quinceyho, ‚činím tak s plným úsilím, jehož jsem nyní schopen, nevím totiž, zdali kdy vůbec naleznu ještě čas se k tomu vrátit‘.“

Video of Holy Thursday (Innocence)

Jemně ovšem rozhodně vyznívají písně jako A Cradle Song, opěvující dítě v kolébce, píseň ve své prostotě až hymnická, či Ah! Sun-Flower s tajemně znějícím sborem a harmoniem. Úvodní tóny Taylorem zhudebněné básně The Angel upomínají na kytarový vstup klasické písně The End z prvního alba The Doors a odkazy na tuto píseň slyšíme citlivě použité v celé nahrávce.

Album Songs of Innocence and of Experience, jehož booklet nabízí nejen poučený text o pozadí Ginsbergových podání, ale také o Blakeovi samotném, nemluvě o faksimiliích původních vydání, se se ctí řadí k dalším pokusům hudebně uchopit Blakeovu poezii – a že jich nebylo málo. A není tomu tak jen díky Blakeovým veršům a Ginsbergovým melodiím, ale také, hlavně, díky Taylorově inspirovanému podání.