Když se dva perou, třetí maluje. Václav Švankmajer vystavuje Lidský krystal

V současné době pracuje na výtvarné podobě filmu Rosentaal. Zpracovává příběhy dobrodruha Jana Eskyma Welzla podle stejnojmenné novely Miroslava Krobota. Ten se také ujal režie. Film je vyráběný rotoskopií, tedy animační technikou, při níž animátor překresluje hrané záběry. Použita byla třeba ve snímku Alois Nebel, kde hrál Krobot hlavní roli.

Přípravu projektu by tvůrci rádi dokončili do konce letošního roku. Výstava Václava Švankmajera tak dlouho k vidění není. Galerie Millennium ji hostí jen do 22. března.