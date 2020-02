Vizuální smog může mít špatný vliv na psychiku. Částečně žijeme v halucinaci, tvrdí umělkyně

Autorská kniha popisuje, jaké vizuální strategie se ve veřejném prostoru uplatňují, aby – se záměrem postupného upevňování represivního systému kontroly – proměnily návštěvníka v zákazníka.

„Myslím si, že v Česku je těch reklamních sdělení strašně moc. Jeden billboard mi nevadí, problémem je jejich celkové množství,“ popisuje své téma Kinterová.

Fotografie a vizuální motivy v její knize přitom odrážejí zjištění, že jako společnost procházíme procesem kolektivní halucinace. Obrovské množství vizuálního smogu totiž může negativně ovlivnit lidskou psychiku. Veřejný prostor je přeplněn hlasy, které představuje v podstatě cokoliv, co čteme.

„Kdyby člověk vnímal všechny hlasy najednou, tak by se zbláznil nebo běžel v nějaké obrovské halucinaci. Domnívám se, že v ní zčásti už žijeme,“ tvrdí autorka. Normální lidská reakce na velké množství reklamy je totiž taková, že se ji příjemce snaží nevnímat, případně eliminovat. „Je to jednosměrné vysílání, proti kterému zmůžete strašně málo,“ komentuje Kinterová. Lidé jsou tak vizuálním smogem zahnáni do kouta.