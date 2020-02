Je doma máma? Tomáš Klus složil píseň k filmu V síti o zneužívání na webu

„Tomáš pak záhy viděl film a na dva dny se zavřel do studia. Po těch dvou dnech mi přilétla zpráva: Sorry, zkoušel jsem všechno možný, ale zatím nic použitelného… Ale za pár hodin přišlo: No, vlastně jsem něco napsal, ale skončilo to v koši. Ale jsi taky šílenec, tak ti to pošlu,“ pokračuje Klusák.

„Když mi Vít nabídl, zda bych k V síti nenapsal píseň, přijal jsem hozenou rukavici především proto, že ji hodil on. Jeho práce si nesmírně vážím, neboť jde do hloubky a nejen, že nastavuje zrcadlo, otevírá diskuzi, ale především s tématem pracuje kontinuálně a snaží se nabízet východiska, šířit osvětu, aktivizovat. To je velmi důležité,“ říká k tomu Klus.