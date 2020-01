Podívejte se na trailer: Z lovců se stávají lovení. V síti dokumentu uvízli internetoví predátoři

Film prostřednictvím psychosociálního experimentu ukazuje, s čím se v on-line prostoru potýkají děti ve věku 11 až 13 let. Výzkumy podle tvůrců varují, že až šedesát procent rodičů přitom netuší, co jejich potomci na internetu dělají.

„Často se mi teď stává, že potkávám rodiče, kteří mě žádají o radu, jak děti ochránit před zneužitím na internetu. Taková rada je na první pohled prostá, ale vyžaduje od rodičů dětí v tom citlivém věku trpělivost a empatii. Musí se začít zajímat o to, co jejich děti v on-line prostředí zajímá a baví. Musí se stát v téhle věci jejich parťáky a přestat nadávat na youtubery. Jedině tak docílí toho, že se jim jejich potomek svěří, co na internetu podniká, a to dokonce i tehdy, když tam zažije něco nepříjemného,“ radí Vít Klusák.

Ve svých dřívějších dokumentech představil například portrét českého neonacisty (Svět podle Daliborka) nebo spolu s Filipem Remundou upozorňoval na sílu mediální manipulace (Český sen). Dokument V síti měl téma původně zpracovat jen jako potenciálně virální video, které by upozornilo na vzrůstající počty zneužitých dětí na českém internetu. Reakce mužů na fiktivní profil nezletilé dívky, který tvůrci založili, ale ukázal, že je to velmi silný námět.

Těžko to popsat slovy

Filmaři vybrali pro dokument v konkurzu tři dospělé dívky s mladým vzhledem, které pak v kulisách studiových pokojíčků komunikovaly na internetu, jako by jim bylo pouhých dvanáct. Chatovaly, skypovaly, a dokonce se i setkaly s muži, kteří je na síti aktivně vyhledali a oslovili. Během deseti dnů si je našlo téměř dva a půl tisíce predátorů.

Drtivá většina z nich požadovala nějakým způsobem sdílení sexuálního obsahu. Podle expertů jsou tito muži, kteří loví děti na internetu, psychosexuálně normální, nejedná se tedy o pedofily. Na děti cílí, protože jsou snadněji manipulovatelné.