Láska nad uranovými doly. Dejvické divadlo vypráví příběh podle Jiřího Stránského

Mezi haldami nad uranovými doly se odehrál nečekaný příběh lásky. Žena na konci života vzpomíná, jak potkala svého muže, tehdy politického vězně. Nejhorším lágrem začátku padesátých let prošel i Jiří Stránský, po otravě během těžby málem zemřel.

Příběh svého dědečka nyní vyprávějí jeho vnučky. Hlavní postava Radka se podle nich Jiřímu Stránskému podobá naturelem, i tím, co prožil. „Je to kluk, kterého zavřeli, když mu bylo devatenáct nebo dvacet let. Podoba je i v tom, že ten náš Radek na té haldě píše a je nemocný, má špatné krvinky,“ přibližuje režisérka představení Josefína Formanová.

Fiktivní příběh i skutečné osudy Stránského tak splývají. „Myslím, že děda doplňoval ty příběhy svými zážitky. I ten vztah, který má Radek ke Květě, je přesně takový, jaký měl náš děda k babičce, i když se nepotkali přímo takhle na haldě,“ dodává její sestra Antonie.