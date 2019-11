Recenze: Druhé Ledové království je zajímavější než jeho obyvatelé

Začarovaný les, do kterého skupina vstoupí, je kouzly spoutané a nebezpečné místo, jež křižují gigantičtí kamenní obři. V jeho hlubinách našli animátoři mnoho příležitostí k představení svého umu, zejména při simulacích přírodních živlů, jež se v akčních scénách spojují a vytváří ničivé síly. Hledání příčin nerovnováhy vede hrdiny k mnoha odhalením, které povědomí o kouzelném světě také obohacují.

Píseň na Oscara? Spíš ne

Z důvodu, že jsou postavy poněkud upozaděny a k závažným rozhodnutím se dostávají až v druhé polovině stopáže, postrádají jejich pěvecká vystoupení ráz předchozího dílu a rozloženy jsou do příběhu velmi nerovnoměrně. Úvod snímku tak řetězí popěvky v obdivuhodné kadenci, zatímco později jsou mnohonásobně vzácnější. Žádná z počátečních písní navíc nedosahuje dynamiky For the First Time in Forever z prvního dílu a stejné zklamání s sebou nese i nový singl Into the Unknown.

Již nyní lze s největší pravděpodobností prohlásit, že Into the Unknown nezopakuje zisk cen Grammy a Oscara za Let It Go z předchozího dílu. Ačkoli není hlas Idiny Menzelové o nic slabší (v češtině zpívá Monika Absolonová) a virtuální kamera krouží ještě rychleji, scéna neoplývá stejnou energií. Dané je to jistě i tím, že na rozdíl od Let It Go tentokrát s Elsou nespějeme k žádnému triumfu. Výhrou je pro Ledové království II jen rocková balada Kristoffa, která vtipně a přesně paroduje styl hudebních klipů 80. let.