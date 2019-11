Recenze: Nick Cave se v říši duchů neztratil, ale našel

Novinkou Ghosteen dovršuje volnou trilogii alb Push the Sky Away (2013) a Skeleton Tree (2016), a vlastně i hudby k filmu Wind River (2017). Na všech těchto albech se autorsky podílel vedle Cavea i houslista a hráč na všemožné syntezátory Warren Ellis, zvukový kouzelník a také velice rtuťovitý koncertní element. Jednotlivé nahrávky se stále více posouvaly od zažité představy o písni à la Nick Cave, tedy buďto razantní záležitosti bouřící vášněmi, či naopak srdceryvné balady – vše samozřejmě v rockovém hávu.

Mohli bychom samozřejmě s vědoucím úsměvem zmiňovat, že už je zkrátka Cave skoro penzista, a to už se (to) tak nehuláká jako zamlada, že. Anebo lze pronášet moudra o tom, že skládat písně ambientnějšího rázu je samozřejmě snazší, prostě se jenom zapne notebook, ekvalizér a kdovíco ještě a deska je doma. To je pochopitelně hloupost, v případě Nicka Cavea zvláště.

Video of Ghosteen – Nick Cave and The Bad Seeds (Global Premiere)

Jak již bylo naznačeno, celá deska je laděna do ambientnějšího, zvukově poklidného tónu. Vedle Caveova hlasu slyšíme velice decentní, v mixu silně stažené bicí s basou, převládají různé syntezátory a elektronika, zaznamenat lze také smyčce, ty jsou ovšem snímány tak, že se spíše podobají dalším elektronickým zvukům. Cave tak získal zvukově bohatší základy, v kontrastu s nimi pak ještě více vyniká jeho – též uměřená, pro pamětníky nezvyklá – pěvecká stylizace, někdy se až blížící sprechgesangu. Ostatně jedna skladba, Fireflies, je přímo mluvená.

Snad všichni recenzenti zmiňovali v souvislosti s novinkou tragickou smrt Caveova patnáctiletého syna v roce 2015 – vědomě se ale těmto konotacím vyhýbám. Byť by si o to text závěrečné, téměř čtvrthodinové písně Hollywood přímo říkal: „Každý někoho ztrácí / Každý někoho ztrácí / Najít mír v duši, mír v duši, to je dlouhá cesta / Najít mír v duši, mír v duši, to je dlouhá cesta / A já teď jenom čekám, až přijde můj čas / Já teď jenom čekám, až ten mír ke mně přijde / Až mír přijde.“

Nechť se to nejen Nicku Caveovi, ale i nám všem – někdy – podaří. Ghosteen je k tomu ovšem více než dobrým vykročením.