Všechno nejlepší, popřeje festival Pražské jaro sobě i Beethovenovi

Berlínští filharmonici se svým šéfdirigentem Kirillem Petrenkem vystoupí 7. května v Obecním domě. Uvedou program sestavený z děl Gustava Mahlera, tedy repertoár, v jehož interpretaci se tento orchestr řadí podle hudebních odborníků mezi absolutní špičku.

Óda na Beethovena

Pražské jaro i tak dodrží tradici, podle níž 12. května, v den úmrtí Bedřicha Smetany, zní Má vlast od tohoto skladatele. Jen tentokrát nepůjde o oficiální zahajovací koncert. Symfonický cyklus odehraje Česká filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Semjona Byčkova. Stejné těleso, ale pod vedením německého dirigenta Cornelia Meistera, se ujme také 4. června na závěr festivalu Beethovenovy Deváté symfonie s Ódou na radost.

Beethovenovi se bude nadcházející program věnovat více u příležitosti 250. výročí od jeho narození. Uvedena bude mimo jiné i jeho Sedmá symfonie v podání BBC Symphony Orchestra i Druhá symfonie, kterou přiveze Academy of St Martin in the Fields.

Pořadatelé očekávají, že provokativní kontext přinese provedení Beethovenova oratoria Kristus na hoře Olivetské. Symfonický orchestr Českého rozhlasu ho představí spolu se symfonickou básní Tak pravil Zarathustra, k níž se Richard Strauss inspiroval knihou filozofa Friedricha Nietzscheho.

Stará i nová hudba

Posluchači se dále mohou těšit na Vídeňské symfoniky s Philippem Herreweghem a Isabelle Faustovou, Mahler Chamber Orchestra s Leif Ove Andsnesem či Petrohradskou filharmonii s Jurijem Těmirkanovem. Rezidenčním umělcem festivalu bude klavírní virtuos András Schiff.