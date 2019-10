Česká televize se k výročí sametové revoluce ohlédne za svobodou i nesvobodou

Jakub Železný připravuje zpravodajský pořad Dnes před 30 lety. Netradiční formát přenese diváky přímo do dění dne 17. listopadu a poodhalí zákulisní souvislosti z pohledu aktuálních historických poznatků. I tentokrát bude dění rekonstruovat pomocí soudobých zpravodajských prostředků. Nejen z Prahy, ale i regionů.

„Nabídneme to podstatné, průběh pochodu z Albertova přes Vyšehrad až na Národní třídu. To vše v kontextu doby a s vysvětlením, co tomu dni předcházelo a co následovalo,“ upřesnil moderátor.

O normalizaci i revoluci

Aktivní zapojení studentů do protestů a stávek zrekonstruuje snímek Ročník 89, v němž režisér Ondřej Kepka oslovil své tehdejší spolužáky z divadelní fakulty, nebo dokument o herci Janu Potměšilovi s podtitulem Nikdy bych neměnil.

„Pro mě osobně to byla fatální záležitost, věřil jsem, že už se to jednou musí změnit. Moji rodiče patřili ke generaci, která zažila rok 1968, prarodiče zažili rok 1948 – a najednou jsme i my mohli dát najevo, co si myslíme. Lidé se dokázali nadechnout a získávat větší odvahu už od roku 1988 a především od ledna 1989, kdy proběhl Palachův týden. I když ozbrojené složky tehdy na Václavském náměstí brutálně zasáhly, tak druhý den přišlo dvakrát tolik lidí a třetí den znovu. Byl tam už jistý impulz, který se pak naplňoval v listopadu,“ popisuje tehdejší dění Potměšil.