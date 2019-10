Když je venku sychrov a lednice. Hrady a zámky zvou i na (pod)zimní prohlídky

Desetitisíce lidí každý rok míří také na zámek Lednice. Vynechat nemusí ani o zimních víkendech, kdy si lze projít zámecké sály, které sloužily k plesům a dalším společenským akcím, nebo téměř sto metrů dlouhý skleník. Na sesterském barokním zámku Valtice se návštěvníci mohou v listopadu stavit na svatomartinském koštu spojeném se svěcením vína. V zimě si je možné si v UNESCO zapsaném Lednicko-valtickém areálu zabruslit, pokud zdejší rybníky a slepá ramena řeky Dyje zamrznou.

Neméně atraktivní jihočeská Hluboká připravila zimní prohlídkový okruh. Od poloviny listopadu do konce března, každý den kromě pondělí, návštěvníky zavede do někdejších soukromých apartmá posledních čtyř generací majitelů hlubockého panství.

Po sezoně se lze podívat i do brněnského hradu Špilberk. Třeba na některou z aktuálních výstav. Do konce prosince tu Muzeum města Brna na rekonstruovaném modelu přibližuje šlechtice a dobrodruha Františka Trencka, který si měl na Špilberku odsedět doživotní žalář. Historii a slávu brněnského sportu zas přibližuje do konce roku výstava Branky Body Brno.