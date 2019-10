Kdo byl Jiří Trnka? Nalezeného přítele poznává česko-francouzský dokument

„Chtěl jsem si prostě hrát, a tak jsem se snažil, abych si mohl hrát celý život. No tak si hraju,“ přiznává Jiří Trnka na jednom z archivních záběrů. Tak prosté to ale s jeho životem a tvorbou není, jak chce ukázat nový dokument o tomto slavném výtvarníkovi a ilustrátorovi. Česko-francouzský snímek Jiří Trnka: Nalezený přítel se nyní představuje trailerem, do kin vstoupí 28. listopadu. Téměř přesně padesát let po umělcově smrti.