Jubilejní desátá StarDance uctí památku Karla Gotta. Začíná už v sobotu večer

Jistotou je naopak dvojice moderátorů. „Člověk se na tomto pořadu moc naučí. Přece jenom je to deset přímých přenosů a už to samo o sobě vyžaduje poměrně velkou psychickou odolnost. Jsou kolegové, kteří to mají rádi, ten adrenalin. Třeba Terezka, té to nevadí vůbec, ale já jsem si na to nikdy nezvykl, pořád mi to trochu nahání hrůzu. Naučil jsem se, že tohle je večer, ze kterého vás nic neomluví, už jsem moderoval s devětatřicítkou horečkou nebo s antibiotiky,“ říká Marek Eben.

„Nevím, jestli mě změnila samotná StarDance, ale čas mě za tu dobu proměnil určitě. Během prvního ročníku jsem byla v jiném stavu, byla jsem ráda, že to všechno jakž takž udýchám, ale určitě jsem si nepředstavovala, jak to bude dál. Ani před třinácti lety, ani loni,“ doplňuje Tereza Kostková.

Součástí budou i tematické večery a chybět nebude ani benefiční díl pro Centrum Paraple se Zdeňkem Svěrákem v roli pátého porotce. „Ta soutěž přilákala k obrazovkám i diváky, kteří netančí a ani se o tanec nezajímají. Protože je to kultivovaná, s chutí provedená podívaná. Zasloužili se o to nejen oba skvělí moderátoři, ale celý realizační kolektiv. Nečekaným spojením s dobročinností dostala navíc etický bonus,“ říká Svěrák.