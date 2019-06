Desáté StarDance odtajňuje soutěžící. Na parket míří Gabriela Koukalová

Koukalová nedávno ukončila sportovní kariéru, StarDance prý považuje za další životní výzvu. I když přiznává, že se nejprve obávala, že soutěž bude návratem k drilu, od něhož si dávala pauzu. Na sportovní zápřah se ale nakonec těší.

„S tancem nemám velké zkušenosti, ale vím, že jsem pilná a cílevědomá, čili věřím, že jsem schopná se to naučit. Zároveň ale vím, že biatlon je poměrně silový sport, a kvůli tomu mi ty ladné pohyby dělají celý život docela problém. Udělám ale všechno pro to, abych se to naučila,“ slibuje dvojnásobná stříbrná olympijská medailistka.

S nadsázkou dodává, že jako tanečního partnera si pro ni její manžel, badmintonista Petr Koukal, přál o hodně staršího tanečníka, který by mohl i kulhat. Na parketu nakonec utvoří pár s Martinem Prágrem. „Chtěl jsem sportovkyni, protože sám jsem také vášnivý sportovec. Mám z toho obrovskou radost a věřím, že se nám jako sportovcům bude dobře spolupracovat,“ předpokládá tanečník.