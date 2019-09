Češi nejsou liberálové, jenom jim je všechno jedno, myslí si polský překladatel Kaczorowski

Česká společnost byla podle padesátiletého literáta vytvořená zdola, bez kléru a poněmčené šlechty a i bez ambicí proniknout do vyšších vrstev, na rozdíl od Poláků, kde se potomci rolníků toužili vyrovnat někdejším pánům. Češi ale podle něj občas Polákům závidí tradice hrdinského odporu a bojů, protože se hluboce stydí, že české dějiny od roku 1938 představuji jen sled kapitulací.

„Společnost, která nebyla s to bojovat za svůj stát, se nakonec změnila v pospolitost konzumentů, které spojuje láska k pivu. Je to dobře vidět v próze Oty Pavla, který jako zralý člověk dospěl k názoru, že na něm nic nezáleží, a tedy musí prožít svůj život co nejlépe, uzavřen v soukromí a u psaní knížek,“ poznamenává Kaczorowski.

Právě prózy Oty Pavla ho z české literatury zřejmě nejvíce okouzlily. Život jejich autora přiblížil polským čtenářům také v biografii, za niž je v Polsku nominován na prestižní literární cenu Nike. V českém překladu má kniha vyjít příští rok. Kaczorowski se domnívá, že zatímco česká kultura stojí za pozornost, Češi už méně.