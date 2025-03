Cyrusová prý zkopírovala Marse. Plagiáty řešili i Zeppelini či Adele

Kalifornský federální soud nepřistoupil na zamítnutí žaloby, kterou navrhovala Miley Cyrusová ve sporu kvůli písni Bruna Marse. Americká zpěvačka se brání obvinění, že zkopírovala Marsovu skladbu When I Was Your Man. Za problematický hit Flowers získala svou první cenu Grammy. Obvinění z plagiátorství řešily a řeší i jiné hudební hvězdy.

Flowers zařadila Miley Cyrusová na album Endless Summer Vacation z roku 2023. V písni ukazuje znovunabyté sebevědomí poté, co se vyrovnala s rozvodem. „Můžu milovat samu sebe lépe, než mě dokážeš milovat ty,“ vzkazuje svému exmanželovi, herci Liamu Hemsworthovi, v singlu vypuštěném do světa na jeho narozeniny.

Právníci zastupující Tempo Music Investments se ozvali loni v září. Tvrdí, že Flowers kopíruje „mnohé melodické, harmonické a textové prvky“ z Marsovy skladby When I Was Your Man. Ani tato píseň si na popularitu stěžovat nemůže, v roce 2013 se dostala na vrchol žebříčku Billboard Hot 100, sledované hitparády prodejnosti singlů v USA.

Soud odmítl zpěvaččin argument, že žalobu proti ní nemůže podat společnost Tempo Music Investments, protože vlastní jen podíl na autorských právech k dotčené písni Bruna Marse When I Was Your Man. S americkým zpěvákem ale firma jinak spojena není a on sám se ve sporu ani nijak neangažuje. Práva společnost koupila od spoluautora písně Philipa Lawrence.

Své hity musel několikrát obhajovat britský písničkář Ed Sheeran. V roce 2022 vyhrál v Londýně spor týkající se hitu Shape of You. Vyvracel tvrzení, že pro refrén opsal některé části songu Oh Why z roku 2015, jehož autory jsou zpěvák Sami Chokri alias Sami Switch a hudební producent Ross O'Donoghue. Soudce připustil, že slovní obraty „Oh Why“ a „Oh I“ znějí podobně, ale podtrhl významové rozdíly, což ho ve finále vedlo k přesvědčení, že Sheeran „ani úmyslně, ani bezděčně“ nic nekopíroval.

„V popové hudbě se používá jen několik not a velmi málo akordů. Ke shodě náhod určitě dojde, pokud se na Spotify každý den objeví 60 tisíc písní. To je dvacet dva milionů skladeb ročně, a přitom je k dispozici jen dvanáct tónů,“ povzdechl si také.

Nejspíš ne dost nahlas, protože za rok letěl místo účasti na pohřbu své babičky do New Yorku, aby obhájil skladbu Thinking Out Loud. Porotu přesvědčil, že se nesnažil vykrást Let’s Get It On z roku 1973 od Marvina Gaye, jak byli přesvědčeni dědici tohoto amerického soulového zpěváka. V soudní síni Sheeran zopakoval svou frustraci z toho, jak podobné procesy ohrožují hudebníky.

Zeppelini nakonec platit nemuseli

Také legendární rockeři Led Zeppelin čelili obvinění. Úvodní kytarový motiv ve svém velkém hitu Stairway to Heaven údajně ukradli, a to z instrumentální skladby Taurus skupiny Spirit. V jednom z nejsledovanějších případů sporu o autorská práva v hudebním průmyslu šlo o potenciálně miliony dolarů, které by museli zpěvák Led Zeppelin Robert Plant a kytarista Jimmy Page v případě prohry u soudu zaplatit autorovi skladby Taurus Randymu Wolfemu jako odškodné. Soudy ale daly v roce 2020 za pravdu jim.