Hit Hold Back the River neodvodil James Bay od Štaidlovy písně, rozhodl nepravomocně soud

Hudba k hitu Hold Back the River Jamese Baye není odvozená z písně Pábitelé, kterou napsal Ladislav Štaidl a která patřila do repertoáru Karla Gotta. Rozhodl tak pražský městský soud. Rozsudek není pravomocný.

Skladbu Hold Back the River vydal Bay v roce 2014, dostala se na druhé místo britského singlového žebříčku a získala nominaci na cenu Grammy pro nejlepší rockovou píseň. Pábitele nazpíval Gott v roce 1984, vznikla též anglickojazyčná verze Wonderland.

Žalobu podal autor hudby k Pábitelům Ladislav Štaidl, po jehož smrti v řízení pokračoval syn Jiří. Štaidl se v žalobě domáhal určení, že hudba k písni Hold Back the River vznikla neoprávněným zpracováním hudby Pábitelů. Vedle určovacího nároku uplatnil také zápůrčí nárok, domáhal se tedy toho, aby soud uložil britským umělcům povinnost zdržet se nakládání s hudbou k písni bez jeho souhlasu.

Nejedná se o jedinečnost díla, uvedla soudkyně

„Soud vycházel především ze závěrů, že v případě písně Pábitelé se nejedná o jedinečnost díla, a ze závěrů, že píseň žalovaných není plagiátem písně Pábitelé,“ uvedla soudkyně Alena Červená. „Zkoumané osmitaktí je běžnou melodií, kterou lze najít v řadě dalších skladeb různých žánrů,“ dodala.

Štaidlův právní zástupce Rudolf Leška před soudem argumentoval mimo jiné tím, že osmitaktový úsek, který je podle něj z Pábitelů odvozený, kvůli opakování tvoří téměř polovinu celé písně. Podle něj nejde o to, že by autoři Hold Back the River použili pouze stejnou stoupající melodii, stejné jsou podle něj především tóny. Po jednání Leška řekl, že Štaidlovi doporučí, aby se proti rozsudku odvolal.

Zástupce Baye a jeho spoluautora Iaina Archera Radim Krofta ale uvedl, že o zneužití cizího díla podle jeho názoru nejde. Poukázal na to, že podobná melodie se vyskytuje v mnoha dalších skladbách, některé soud přehrál jako důkaz. Před vydáním Pábitelů byl podle něj motiv použit například v písni Sun of Jamaica od skupiny Goombay Dance Band. Používaný ale podle něj byl i v lidové a vážné hudbě. Britští hudebníci podle něj do autorských práv Štaidla nezasáhli. Verdikt soudu uvítal.

Posudky nerozhodly jednoznačně

Odborníci ze znaleckého ústavu Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU), které soud vyslechl v září, uvedli, že melodie v obou skladbách je v několika taktech skutečně podobná, nelze ale podle nich mluvit o tom, že by skladba byla odvozená.

Poukázali například na celkové vyznění skladby, harmonizaci či na to, jakými styly oba zpěváci v písních zpívají. Jádro skladeb je podle nich až v jejich dalších částech. Obdobná melodie se podle nich navíc objevuje i v jiných písních.

Právní zástupce Štaidla však tehdy upozorňoval na další posudek Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (HAMU), podle kterého Bayova skladba ze Štaidlovy písně odvozená je. Podle něj posudek JAMU posuzoval situaci příliš přísně.

Soudkyně Červená se v rozsudku přiklonila k hodnocení z posudku JAMU. „Podává celistvější obraz v dané věci, danou tematikou se zabývá ze širšího úhlu pohledu, zohledňuje dle názoru soudu více aspektů pro samotné posouzení,“ vysvětlila.