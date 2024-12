All I Want for Christmas Is You. Píseň, která Vánoce dělá i kazí

Jana Benediktová

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , Billboard , Forbes , New York Post , WSJ , BBC , New York Times , Los Angeles Times , Liberation , El País

Mariah Careyová při rozsvěcení vánočního stromu ve Washingtonu (2013)

Před třiceti lety se svět dozvěděl, že jediné, co chce americká zpěvačka Mariah Careyová k Vánocům, jsi ty. Píseň All I Want for Christmas Is You se stala moderní koledou a za ony tři dekády o žádném adventu nechyběla v playlistech rádií a nákupních center po celém světě. Figuruje na vrcholu žebříčků nejoblíbenějších i nejnesnesitelnějších svátečních singlů. Co vlastně z této skladby udělalo téměř neotřesitelný vánoční hit?

Píseň All I Want for Christmas Is You se objevila na prvním vánočním albu Mariah Carrey. Deska se jmenovala naprosto nejinotajně Merry Christmas a vyšla v říjnu 1994. Zvonkohru následovanou syntetizátory uslyšeli lidé hned po úvodní zpěvaččině interpretaci osvědčené klasiky Tichá noc. S hudbou k All I Want for Christmas Is You prý byli Mariah Careyová se spoluautorem Walterem Afanasieffem hotovi za čtvrt hodiny. „Rozhodně to není Labutí jezero, ale právě proto je tak populární – protože je jednoduchá a pro všechny přijatelná,“ podotkl Afanasieff.

Moderní klasika od milovnice Vánoc Je to i po třiceti letech důvod, proč All I Want for Christmas Is You zůstává stejnou konstantou Vánoc jako Ježíšek nebo Santa? Sama Mariah Careyová v nedávném rozhovoru pro Los Angeles Times uvedla, že jejím cílem bylo vytvořit něco nadčasového, co by působilo jako „moderní klasika“. Kritička popkultury Aisha Harrisová za důvod, který dělá z All I Want for Christmas Is You sváteční trvalku, považuje právě to, že zároveň „působí moderně i nostalgicky“. Podíl na neklesající popularitě má i sama interpretka. Mariah Careyová se zařekla, že každý rok udělá Vánoce dokonalé, aby si prý vynahradila dětství, kdy jí svátky kazila nefunkční rodina. „Něco, co naprosto miluje, jí také dokáže přinášet trvalou spokojenost a příjmy,“ uvedla Harrisová pro BBC. Když zpěvačka píseň – v srpnu – nahrávala, donesla do studia stromek a světýlka, aby vytvořila vánoční náladu. Komerční připomínka Francouzský deník Libération míní, že aby se z oblíbeného songu stala vánoční klasika, bylo zapotřebí zpěvaččiny „komerční geniality“, která jí pomohla udělat z All I Want for Christmas Is You „její vlastní píseň“. To se Careyové podařilo navzdory několika soudním sporům o autorství. Na popularitě přidávají skladbě stálé připomínky její existence. Ať už je to nazpívání nové verze pro druhé vánoční album z roku 2010 a o rok později duet s teenagerským idolem Justinem Bieberem nebo remix pro japonský trh, který na přelomu milénia přidal do sváteční pohody náznak rapu. Vyšla i kniha pro děti a natočil se animovaný film. Třicáté výročí pak oslavuje reedice celého alba Merry Christmas. „Každý rok zaměřujeme kampaň na nové způsoby prodeje písně, protože se zdá, že příležitostí, kdy mohou lidé slyšet tuto věčnou klasiku, stále přibývá,“ uvedl pro The New York Times v roce 2019 Rob Stinger z představenstva Sony Music Group.

Už je čas Písni napomohlo, že zazněla v neméně oblíbené vánoční romanci z roku 2003 Láska nebeská. Pro film ji ale nazpívala americká herečka a zpěvačka Olivia Olsonová. „Píseň trhala rekordy už v devadesátých letech, ale film ji představil novým generacím a zároveň se postaral o to, aby na ni předchozí generace nezapomněly,“ podotýká španělský list El País. Udržovat skladbu v povědomí se daří také díky vánočnímu tour a díky zpěvačkou nově zavedené vánoční tradici. Už několik let zveřejňuje Mariah Careyová prvního listopadu video, v němž oznámí, že je oficiálně čas, kdy se může začít píseň hrát. Letos musela ještě předtím krotit nedočkavost fanoušků. Třeba letos už v říjnu vyvěsila na Instagram video, v němž sedí v soukromém letadle a kapitán ji reproduktorem oznamuje, že míří na severní pól. V pozadí začne hrát All I Want for Christmas Is You, pak ale hudbu přeruší zvolání zpěvačky: „Ještě ne! Promiňte! Vždycky na mě pospíchají.“ O pár týdnů později v jiném příspěvku jí sváteční hit nenechala dozpívat herečka Kerry Washingtonová se slovy, že ještě není čas Vánoc, ale čas voleb. Nakonec vánoční sezonu zahájila až tradičně prvního listopadu scénkou ve stylu Addamsovy rodiny.

Královna Vánoc s miliardou streamů Skladba All I Want for Christmas Is You vynesl Mariah Careyové titul „Královna Vánoc“, jako ochrannou známku pro využití v marketingu se zpěvačce ale toto označení získat nepodařilo. Nápadu na vánoční album se přitom zpočátku bránila, měla pocit, že takovou nahrávku vydávají spíš hudebníci ke konci kariéry, aby ji trochu restartovali. „Nejsem z těch, kdo by chválili vedení nahrávacích společností,“ řekla později na adresu svého tehdejšího vydavatelství Columbia Records, „ale myslím si, že se to ukázalo jako geniální obchodní tah.“ V neposlední řadě může Mariah Careyová poděkovat za to, že se All I Want for Christmas Is You stala sváteční klasikou, nástupu streamování. Skladba se každý rok vrací na vrcholy hitparád. V roce 2019 dokonce poprvé – čtvrtstoletí po svém vzniku – obsadila první místo žebříčku Billboard Hot 100. Drží také několik „nej“. Je například první vánoční písní, která na platformě Spotify překonala miliardu streamů. Odhaduje se, že skladby se celosvětově prodalo více než šestnáct milionů kopií, což z ní činí nejprodávanější sváteční píseň, kterou nahrála žena.

Na Vánocích možná nezáleží „V duši cítíte nejen sváteční náladu, ale i sváteční smutek, sváteční stesk a méně obvyklý pocit svátečních konfliktů. Hlavně však sváteční náladu. Přidejte tam pár pěkných akordů c moll a možná právě tato emocionální komplexnost je důvodem, proč je píseň stále nejstreamovanější ve své kategorii,“ psal v roce 2017 americký magazín Vice. Podobně hodnotil píseň i francouzský Libération: „Její fenomenální komerční úspěch je dán také tím, že je spojena se zvláštním ročním obdobím, kterým jsou Vánoce. Ať už jste ironický hipster, nebo zarytý fanoušek, v tomto ročním období se s Mariah Careyovou shodnou všichni.“

Mariah Careyová při koncertě k nominacím na ceny Grammy v prosinci 2008

Někteří jsou ale toho názoru, že v All I Want for Christmas Is You jde o Vánoce až ve druhé řadě. „Je to jednoduchý, přímočarý popový klenot, který se shodou okolností týká Vánoc,“ uvedl pro The New York Times analytik hudebního průmyslu Dave Bakula. Pozitivně hodnotí poslech skladby zvířata, konkrétně kozy. V experimentu – který v mnohém připomíná pokus s vlivem kultury prostředí na dojivost krav v české komedii Slunce, seno, jahody – britský chovatel pouštěl v roce 2010 kozám tento vánoční šlágr. A zaznamenal, že zvířata produkují více mléka. Naopak The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late) produkci mléka údajně zastavil. Nejvíc nenáviděná píseň v obchodech Odvrácenou stranou každého hitu je jeho „vlezlost“. V roce 2011 australští nakupující v průzkumu uvedli, že All I Want For Christmas Is You je píseň, která je o adventu v obchodech rozčiluje nejvíce. O rok dříve tatáž skladba obsadila druhé místo v obdobné anketě v Bulharsku. Předběhla ji sladká balada Last Christmas od britského dua Wham! Náběh na šílenství vyvolávají mnohdy už první tóny i u těch, kdo v obchodech pracují a mají ještě méně šancí se opakovanému zpěvaččině přání, co by chtěla pod stromek, vyhnout. Americká platforma pro pracovníky maloobchodu Retail TouchPoints loni zveřejnila průzkum společnosti HappyOrNOt, v němž All I Want for Christmas Is You vyhrála jako ta nejvíc nenáviděná skladba o svátcích.

Předvánoční prodej v Londýně