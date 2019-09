Češi jsou protivní, obézní a frustrovaní z politiky. Tak to vidí polská kniha To není ráj

video Události v kultuře: Polská kniha To není ráj

„Nejčastěji se tu mluví o Česku jako o místu, kde je možné příjemně strávit čas, jet na pivo, jet na knedlíky. Michał Zabłocki ovšem ukazuje úplně jiný obraz této země,“ komentuje záměr knihy nakladatelka Katarzyna Niedurnyová. „Myslel jsem hlavně na to, aby Polák prostě víc Čechům rozuměl,“ dodává Michał Zabłocki.

Ve skicách o současném Česku, jak zní podtitul knihy, chtěl Michał Zabłocki podle svých slov uvést na pravou míru mýty, které v Polsku o Češích panují, tedy že jsou to přívětiví lidé s pokrokovými názory.

Jeho pohled je nemilosrdný. Autor popisuje stát, který zapomíná na chudé, je prolezlý korupcí a plný protivných a kvůli nezdravé kuchyni obézních lidí. V politice podle něj vládne hrubost, mezi voliči frustrace. „Možná jsem příliš krutý. Ale to jsem prostě viděl, takové mám zkušenosti,“ říká autor.

„Život v Česku je nudný, monotónní a bez přitažlivosti tak jako v Polsku a jiných zemích Evropy. A ráj, který v české národní hymně tak vychvaluje Josef Kajetán Tyl, to jsou dnes bohužel jen prázdná slova,“ píše v knize To není ráj Michał Zabłocki.

„Michał ukázal to, co se skrývá za tou pohodou. Já vždycky říkám, česká radost, a pod ní je co? Český smutek,“ říká Mariusz Szczygieł, autor titulů Gottland nebo Udělej si ráj.

Michał Zabłocki svou knihu předložil polským čtenářům před dvěma týdny. Nabídka na vydání českého překladu ze země, která podle autora není rájem, zatím nepřišla.