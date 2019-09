Mariusz Szczygieł našel projekt, který chce dělat až do smrti. Je to pravda

Pravdy do nové knihy sbíral po celém světě: v Londýně, Paříži, New Yorku, Barmě nebo Praze. Dotazované si vybíral náhodně: od umělců až po taxikáře, který ho vezl. „Projekt: pravda“ odstartoval text jiného polského autora.

„Byla v něm taková věta: ‚Každý člověk by měl ve svém životě dospět k nějaké pravdě.‘ To byl nápad. Říkám si: Každý týden budu hledat jednoho člověka, který dospěl k nějaké pravdě. Je to projekt, který chci dělat až do své smrti,“ plánuje Szczygieł.

Nezajímají ho banální poučky o lásce ani notorická klišé, ale vlastní vidění světa. Každou pravdu doprovází příběhem nebo rozhovorem. První polovinu tvoří deníkové zápisy - a vlastní zjištění. O pravdě prý zatím hlavně zjistil největší pravdu - že ta absolutní neexistuje.