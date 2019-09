Recenze: Ach, ty Češky! Naši Poláci jim rozumějí. Rozumíme jim i my?

Obě knihy (Pepíci i Češky) vyšly nejprve v Polsku, jsou tedy primárně určeny pro tamní čtenáře. Netuším, jestli, případně do jaké míry prošly úpravou při překladu do češtiny, nicméně vzhledem k původu zamýšleného čtenáře i původu autora je jasné, že jsou v příbězích zdůrazněny polské stopy v českých dějinách a provázanosti naší historie a kultury o něco více, než kdyby knihu psal Čech.

To jen potvrdil v roce 2011 Marius Surosz, polský historik toho času žijící v Praze, knihou esejí Pepíci. I on se podíval na „dramatické století Čechů polskýma očima“ a prostřednictvím osudů konkrétních osobností, ale jiným způsobem. Nesáhl po vypointovaných zkratkách, tedy, řekněme, líbivější formě (nic negativního v tom nehledejte), ale rozhodl se pro výklad historického kontextu. Tohoto způsobu se drží i ve své novince Ach, ty Češky!

V Češkách jsou nejznatelnější, celkem pochopitelně, v kapitole, v níž Surosz zmiňuje spory o Těšínsko. Stejně jako v Pepících ve snaze o odstup dokládá tehdejší napětí mnohými citacemi a úryvky z obou stran. Především ale sleduje, jaký dopad měly mezistátní tahanice na osud popisovaných hrdinů. To ostatně platí pro všechny příběhy.

Češky na Pepíky navazují – ať už esejistickou formou nebo chronologickým řazením jednotlivých příběhů, postihujících, byť nijak plynule, dějiny od první republiky až do současnosti. K posunu, dá-li se to tak nazvat, došlo ale ve výběru osobností. Titulními postavami jednotlivých kapitol jsou výhradně ženy (ač prostor, mnohdy výrazný, je věnován i mužům v jejich rodině či okolí), a to ženy vnímané nejen Mariuszem Suroszem, ale obecně českou společností veskrze pozitivně. Snad jen s malým otazníkem u Adiny Mandlové. Zatímco do Pepíků autor vybral i osobnosti s negativní nálepkou (K. H. Frank, Klement Gottwald) nebo přinejmenším sporné (Emil Hácha).

Osm žen na hranici

Celkem Surosz čtenářům představuje osm žen, jejichž biografie a životy jejich předků jsou často plné protipólů. Postavy jeho esejů zažily slávu, úspěchy, profesní i osobní štěstí, ale poznaly také útlak, nenávist, dokonce vězení. Spojují je hranice – v obou smyslech toho slova: hranice fyzické i vlastního svědomí a sil.

Mezi Češky se dostaly ženy od obecně známých přes ty, které už vstoupily částečně do povědomí, až po ty, jejichž jména příliš neřeknou českému, natož polskému čtenáři. A jen křestní jména použil Surosz také pro názvy esejí (podobně jako jimi byla v Pepících označení spojená s povoláním). Nelze to vnímat jako familiárnost, spíše jako by tím autor chtěl hrdinky „odglorifikovat“ a naznačit, že jsou sice výjimečné, ale jedněmi z nás.