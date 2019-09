Klip týdne: Ghost s nádechem šedesátek doplňují střípek do legendy

Video of Ghost - Chapter 8: Kiss The Go-Goat

To bylo tenkrát tak: Papa Nihil, frontman původních Ghost, tehdy ještě jako mladý jinoch vystupuje se svou kapelou spolu se Spooky Tooth v kultovním losangeleském klubu Whiskey and Go Go, jenž byl v druhé polovině 60. let domovskou základnou takových jmen jako The Doors, The Byrds či Love, a v 90. letech hostil kapely jako Nirvana, Soundgarden či Mudhoney.

Satanské verše přivádí do varu nejednu fanynku, jež fascinovaně hltají každý jeho vilný pohyb. To vše pozoruje z balkonu jeho vyvolená. Stržen atmosférou a opojností vlastní jedinečnosti však udělá Papa Nihil osudovou chybu…

Singl jako předzvěst sběratelského EP

Skladba je součástí EP Seven Inches of Satanic Panic, jež vyjde v podobě vynilu 27. září v omezeném počtu pěti tisíc kusů jako pocta k 50. výročí. Součástí limitované edice bude též kniha fotografií včetně několika velkoformátových a nový booklet doplněný ilustracemi.

Někteří mohou Papa Nihila vidět spolu s kardinálem Copiou i naživo. Poté, co o prázdninách vystoupili spolu s Metallicou ve vyprodaných pražských Letňanech, totiž zavítaj Ghost do české metropole ještě jednou, a to 1. prosince, kdy se představí již samostatně v O2 universum.