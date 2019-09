Klip týdne: Jinjer v novince soudí i trestají

Video of JINJER - Judgement (& Punishment) (Official Video) | Napalm Records

Zatímco EP Micro z ledna tohoto roku bylo jen krátkým cvičením v šílenství a technické brilanci, plnohodnotné album Macro, jež má vyjít 25. října pod hlavičkou Napalm Records, posluchače nasměruje na cestu traumat, mocenského boje a chamtivosti prostřednictvím agresivního growlu a dokonale čistého vokálu zpěvačky Taťjany Šmajljuk za doprovodu stále brilantějšího a sofistikovanějšího projevu této ukrajinské smečky. A nejen to. Jak se zdá, Jinjer posouvají i hranice žánru, jež obohatí například o prvky reggae.

„Jít od malých věcí k větším je přirozený řád věcí, a my jsme tak vydláždili cestu od ,Micro‘ k ,Macro‘, nesoucí váhu pocitů, emocí a zkušeností. Je to monumentální bod v našem příběhu, kvintesence toho, co z nás dělá to, čím jsme teď jako lidé i jako kapela. Jsme hrdí na každou notu zpívanou a hranou na Macro a nemůžeme se dočkat, až si ji poslechnete!“ uvádí kapela k chystané novince.

„Kolikrát jsme tvrdě reagovali na něco jen proto, že tomu jednoduše nerozumíme? Zdá se, že v nás všech je vrozená lidská vlastnost, že existuje-li něco neznámého, máme sklon zpochybňovat podstatu, zaútočit a nakonec zničit… stejně jako primitivní lidoopi. Ale může se nám to vrátit dvakrát tolik. Každá akce způsobí reakci. Rozsudek (a trest) je reakce. Mějte to na paměti,“ popisuje pak kapela, co je hlavní podstatou a sdělením právě vydaného videoklipu.

Ten vznikl pod režijní taktovkou Shaha Talifty, jenž je autorem už předchozího kousku Perennial. V hororově laděném vizuálu se Taťjana představuje jako čarodějka, která svým jediným chybným rozhodnutím nakonec zničí i sebe sama.

Ti, jež neměli příležitost užít si vystoupení Jinjer naživo na letošním ročníku festivalu Brutal Assault, mají příležitost 13. listopadu, kdy kapela v rámci turné zavítá do pražského music baru Futurum.