V kladenském divadle vyhlásili stávkovou pohotovost. Kvůli odvolání jednatele

Žantovská nastoupí v pondělí

Podle Slánského existuje podezření, že bylo předem domluveno, že se jednatelkou stane Žantovská. Jiránek to označil za nesmyslné spekulace. Do konkurzu se Žantovská přihlásila jako jediný uchazeč. Do funkce má nastoupit v pondělí 19. srpna. Tehdy by měli zaměstnanci oznámit, zda do stávky vstoupí.

„Je potřeba vytvořit podmínky pro umělecký rozvoj obou souborů a současně optimalizovat poměr mezi finančním rámcem, ve kterém se divadlo pohybuje, a jeho celkovými výstupy,“ představila své záměry Žantovská.

Irena Žantovská vystudovala obor Ekonomika a řízení na VŠCHT Pardubice a zároveň na DAMU Praha obor Divadelní režie. Má zkušenosti jako režisérka, umělecká šéfka, ředitelka festivalu nebo koproducentka několika divadelních projektů. V kladenském divadle v minulosti režírovala několik inscenací, například hru Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa.

Žantovská je provdána za člena Rady ČTK Petra Žantovského, který publikuje na konspiračních a dezinformačních webech. To však podle divadelníků není důvod jejich protestu. „Nemyslím si, že by neměla dost zkušeností, aby nemohla divadlo vést, ale přichází v době, kdy ji vůbec nebylo potřeba. Divadlo fungovalo. Kdyby to byl někdo jiný, protestovali bychom úplně stejně,“ řekl Deníku N herec Tomáš Hron.