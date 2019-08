Palachovo muzeum ve Všetatech se otevře až na podzim. Na výročí okupace ještě nebude připravené

„Naplánované otevření bylo odsunuto kvůli nedokončeným stavebním pracím,“ uvedla mluvčí Národního muzea, které je správcem památníku. Podle ní by se měl otevřít s asi měsíčním zpožděním. „Přesné datum nevím, ale mělo by to být v druhé polovině září,“ doplnila Bukvajová.

Právě na 21. srpna, kdy se vzpomíná na srpnovou okupaci z roku 1968 a masové demonstrace z roku 1969, je celorepublikově naplánována řada pietních akcí. Otevření památníku v rodném domě Jana Palacha ve Všetatech mělo být jednou z nich.