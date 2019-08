Staré knihy se překyselují. Národní knihovna jich k záchraně poslala do Německa na čtyři tisíce

Z Národní knihovny v Praze odvezl kamion 3800 knih na odkyselení na specializované pracoviště do Německa. Takové množství knih váží dvě a čtvrt tuny. Bez odkyselení by se papír mohl za pár měsíců rozpadnout, procedura ho naopak uchová na další desítky let. Odvezená várka se v říjnu do knihovny vrátí a kamion odveze další dvě a čtvrt tuny publikací. Ministerstvo kultury uvolnilo na zakázku šest milionů korun.