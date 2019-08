Jak si nepodělat život? Vydat se na podzim s ČT na Sever a za Principem slasti, to se ví

Falešné zprávy a skutečný tanec

K novinkám podzimního programu České televize bude vedle hrané tvorby patřit také zábavní pořad To se ví. Odkrývat falešné zprávy mezi pravdivými budou dva soutěžní týmy, jejichž stálými kapitány se stanou Aleš Háma a Halina Pawlowská. „Pořad by měl v první řadě bavit, myslíme ale i na to, aby divákům rozšířil dovednosti v oblasti mediální gramotnosti,“ přeje si kreativní producentka Lucie Kapounová.

Už podesáté se na obrazovky ČT vrátí StarDance. O titul „král a královna parketu“ se bude opět ucházet deset známých osobností, povedou je nově tanečníci, které diváci neznají z předchozích ročníků. Obměnou prošla i porota, v roli jednoho z porotců se představí loňský soutěžící Richard Genzer.