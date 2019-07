ČT i na podzim dokumentuje život kolem nás: Pivo, manželství, trabant a revoluce

Opomenout nelze výročí sametové revoluce. Za dobou, která uplynula od listopadových událostí v roce 1989, se ČT ohlédne například dvoudílným dokumentem Třicet svobodných. Jako mluvčí v něm vystoupí například Marta Kubišová, Michael Kocáb nebo generál Petr Pavel.

„Snažíme se analyzovat těch třicet svobodných let a hledat mimo jiné odpověď na to, proč ve společnosti panuje značné napětí a nespokojenost. Ještě nikdy v historii se přitom Češi neměli lépe než nyní. Rozdělená společnost ale není českou specialitou, stejným problémům čelí mnoho demokratických zemí. I to je tedy demokracie a svoboda. Náš dokument by měl dokázat, nebo aspoň naznačit, že k tak velké skepsi nemají Češi důvod,“ říká autor námětu a dramaturg Josef Albrecht.